Von Andrew Tangel

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat den langjährigen General-Electric-Manager Brian West zum nächsten Finanzvorstand berufen. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, wird West Nachfolger von Greg Smith, der im Juli in den Ruhestand gehen wird. Smith war ein Jahrzehnt lang als Finanzchef bei dem Airbus-Wettbewerber tätig. West wird voraussichtlich am 27. August die Position des CFO übernehmen.

Er war zuvor bei Nielsen Holdings tätig, als Boeing-Chef David Calhoun CEO des Marktforschungs- und Messunternehmens war. Er verbrachte 16 Jahre bei GE, wo Calhoun die Aviation-Sparte leitete.

July 01, 2021

