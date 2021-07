DJ MÄRKTE ASIEN/Abgaben zu Beginn des neuen Halbjahres

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Anfängliche leichte Gewinne konnten nicht verteidigt werden. Vor allem die Sorgen um eine weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus belastet zunehmend die Stimmung, heißt es. In immer mehr Ländern werden neue Beschränkungen verhängt. Allerdings komme es nach der jüngsten Aufwärtstendenz zu Beginn des neuen Halbjahres auch zu Gewinnmitnahmen.

Für den Schanghai-Composite geht es um 0,1 Prozent nach unten. Hier belasten zusätzlich schwache Konjunkturdaten. So ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni auf ein Dreimonatstief gefallen. Auch der offizielle Einkaufsmanagerindex am Vortag hatte einen leichten Rückgang verzeichnet. Zur Begründung wird auf eine nachlassende Nachfrage aus dem Ausland sowie das Wiederaufflammen des Coronavirus in der südchinesischen Provinz Guangdong verwiesen. In Hongkong findet am Donnerstag aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Für den Nikkei-225 geht es um 0,4 Prozent auf 28.674 Punkte abwärts. Hier belasten die Kursverluste bei den Technologiewerten. Teilnehmer verweisen aber auch auf den starken ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA am Vortag. Dieser gilt als Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Eine deutliche Erholung am Arbeitsmarkt könnte wieder die Sorgen um einen früher als gedachten geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank verstärken, heißt es.

Der aktuelle Tankan-Bericht der Bank of Japan (BoJ) stützt die Ansicht, dass ein schwacher Start ins Jahr bald einer starken Erholung weichen wird, sagt Tom Learmouth, Ökonom bei Capital Economics. Der Index, der die Stimmung der großen Unternehmen wiedergibt, verbesserte sich im Juni auf plus 14 von plus 5 bei der letzten Umfrage im März.

Der Kospi in Seoul büßt 0,5 Prozent ein. Vor allem Einzelhandelswerte zeigen sich hier mit Abgaben. Teilnehmer verweisen zudem auf Gewinnmitnahmen. Die Titel von Index-Schwergewicht Samsung Electronics fallen um 0,6 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.272,60 -0,55% +10,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.674,28 -0,41% +4,9% 08:00 Kospi (Seoul) 3.281,66 -0,46% +14,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.588,55 -0,07% +3,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG Straits-Times (Sing.) 3.131,96 +0,05% +10,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.540,08 +0,49% -5,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1850 -0,1% 1,1859 1,1901 -3,0% EUR/JPY 131,64 -0,1% 131,74 131,50 +4,4% EUR/GBP 0,8574 +0,0% 0,8574 0,8607 -4,0% GBP/USD 1,3820 -0,1% 1,3831 1,3826 +1,1% USD/JPY 111,10 +0,0% 111,09 110,49 +7,6% USD/KRW 1132,03 +0,1% 1130,66 1127,84 +4,3% USD/CNY 6,4646 +0,1% 6,4572 6,4549 -1,0% USD/CNH 6,4683 +0,0% 6,4659 6,4596 -0,5% USD/HKD 7,7648 -0,0% 7,7653 7,7655 +0,2% AUD/USD 0,7490 -0,1% 0,7500 0,7518 -2,8% NZD/USD 0,6989 -0,0% 0,6992 0,6995 -2,7% Bitcoin BTC/USD 34.282,51 -1,5% 34.799,01 34.990,25 +18,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,63 73,47 +0,2% 0,16 +52,2% Brent/ICE 74,74 74,62 +0,2% 0,12 +46,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,70 1.770,05 +0,3% +4,65 -6,5% Silber (Spot) 26,18 26,13 +0,2% +0,05 -0,8% Platin (Spot) 1.075,50 1.075,90 -0,0% -0,40 +0,5% Kupfer-Future 4,27 4,30 -0,6% -0,03 +21,1% ===

July 01, 2021

