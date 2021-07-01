DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
K.F.W. 03/23 INFL.LKD. DE0008879057 BAW/UFN
USA 19/21 FLR US912828YN43 BAW/UFN
USA 20/22 FLR US91282CAS08 BAW/UFN
TREASURY STK 2024 IND.LIN GB0008983024 BAW/UFN
USA 21/23 FLR US91282CBY66 BAW/UFN
USA 21/23 FLR US91282CBK62 BAW/UFN
FUERSTENBERG 05/15UNBEFR. XS0216072230 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
K.F.W. 03/23 INFL.LKD. DE0008879057 BAW/UFN
USA 19/21 FLR US912828YN43 BAW/UFN
USA 20/22 FLR US91282CAS08 BAW/UFN
TREASURY STK 2024 IND.LIN GB0008983024 BAW/UFN
USA 21/23 FLR US91282CBY66 BAW/UFN
USA 21/23 FLR US91282CBK62 BAW/UFN
FUERSTENBERG 05/15UNBEFR. XS0216072230 BAW/UFN
FUERSTENBERG CAPITAL ERSTE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de