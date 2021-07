DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

NACHHALTIGKEIT - Europas Banken und Versicherungen müssen sich in den kommenden Jahren auf eine weitere Verschärfung der Nachhaltigkeitspolitik in Brüssel einstellen. Die EU-Kommission plant bereits jetzt zahlreiche weitere Schritte, um die sogenannten ESG-Risiken (Environment, Social, Governance) noch stärker zu adressieren, wie aus dem Entwurf einer neuen Sustainable-Finance-Strategie hervorgeht, den EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlichen will und der der Börsen-Zeitung vorliegt. Darin kündigt McGuinness Änderungen in verschiedenen Richtlinien an, unter anderem der Kapitalrichtlinie und der Versicherungsrichtlinie Solvency II. Die ESG-Risiken sollen unter anderem in der Rechnungslegung, in den Kreditratings und vor allem in der Aufsicht eine größere Rolle spielen. (Börsen-Zeitung)

E-REZEPT - Die App für das elektronische Rezept steht bereit. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe "keine wesentlichen Mängel" festgestellt und daher die Freigabe erteilt. Das geht aus dem Prüfbericht der Behörde hervor, der Handelsblatt Inside vorliegt. Mit dem Start der App beginnt die Testphase des E-Rezepts in der Region Berlin-Brandenburg. Im vierten Quartal soll es bundesweit ausgerollt werden, ab 2022 ist das E-Rezept verpflichtend. Entwickelt wurde die App durch die mehrheitlich in Bundesbesitz befindliche Gematik. Trotz der Freigabe hat die Gematik nicht alle Anforderungen an die Sicherheit erfüllt. Das BSI will den regulären Start ab 2022 nur erlauben, wenn die geforderten Auflagen umgesetzt werden. (Handelsblatt)

GEBÄUDESANIERUNG - Die energetische Sanierung von Gebäuden hat in den vergangenen Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Laut Daten des Bundeswirtschaftsministeriums wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres bereits mehr als 1,3 Milliarden Euro an Fördergeldern ausgeschüttet - 540 Millionen mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Allein bei beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres den Daten zufolge rund 120.000 Anträge gestellt - das waren 30.000 mehr. 400 Millionen Euro wurden allein aus dem Marktanreizprogramm ausgeschüttet, im Vorjahreszeitraum waren es nur knapp 60 Millionen. Seit diesem Jahr wurde das Marktanreizprogramm durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude ersetzt. Bei der staatlichen Förderbank KfW gingen den Daten zufolge 92.000 Anträge ein, rund 900 Millionen Euro wurden ausgezahlt. (Funke Mediengruppe)

IMPFSTOFFDOSEN - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant für das kommende Jahr, 204 Millionen Corona-Impfstoffdosen zu beschaffen. "Somit würde für Deutschland samt Sicherheitsreserve mit einer Versorgung von etwas mehr als zwei Dosen pro Einwohner gerechnet", heißt es in einem Bericht des Gesundheitsministeriums, der dem Handelsblatt vorliegt und am Mittwoch im Kabinett vorgestellt wurde. Es sei ratsam, "rechtzeitig weitere Impfstoffmengen für den Schutz gegen Mutationen und Auffrischungsimpfungen zu sichern". Insgesamt rechnet das Ministerium mit Kosten in Höhe von 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2022. (Handelsblatt)

DELTA-VARIANTE - Im Kampf gegen die schnelle Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta setzt sich die Bundesregierung bei den EU-Partnern für eine deutliche Verschärfung der Einreiseregeln nach deutschem Muster ein. "Die Gespräche auf europäischer Ebene über einheitlichere Regeln laufen", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) in einem Interview. "Die Bundesregierung setzt sich dabei für ein Beförderungsverbot ein - aus Variantengebieten einreisen dürfte dann nur noch, wer einen außergewöhnlich wichtigen Grund dafür hat, Tourismus zählt nicht dazu." (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten)

ANACREDIT - Der Aufbau des europaweiten Kreditmelderegisters Anacredit überfordert Deutschlands Banken. Nach Intervention der Deutschen Kreditwirtschaft hat die Deutsche Bundesbank eine zur Wochenmitte auslaufende Frist zur Korrektur falscher Datensätze auf den letzten Drücker per Rundschreiben um gleich vier Monate auf Ende Oktober verschoben. Banken und Software-Häuser, die auch den neuen Stichtag nicht halten können, sollen sich bis Ende September melden, "damit ein individueller Aktionsplan aufgestellt werden kann". In den Reihen der Aufseher heißt es, das Vorhaben sei aufwendig, aber notwendig. In der Pandemie habe Anacredit bereits großen Nutzen gehabt. (Börsen-Zeitung)

DIGITALISIERUNG - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund dringt auf einen raschen flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets. "Digitale Technologien sind der Schlüssel für gleichwertige Lebensverhältnisse und die Bewältigung von Herausforderungen in Stadt und Land", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. "Wenn schnelles Internet und gute Mobilfunkanbindungen fehlen, verspielen wir Zukunftschancen." Landsberg reagiert damit auf Erkenntnisse aus dem neuen Raumordnungsbericht, den das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung für die Bundesregierung erstellt hat. In dem Bericht, der am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet wurde, konstatieren die Experten, dass die "unzureichende digitale Anbindung" für viele Betriebe in ländlichen Regionen ein "gravierender Wettbewerbsnachteil" sei. (Handelsblatt)

