Investoren-Traum: DOPPELTER JACKPOT! Mit dieser Aktie von neuer Silber-Hausse und Gratis-Aktien profitieren!

SILBER-SEKTOR: Nach jahrelangem Überangebot gibt es nun ein dramatisches Angebots-Defizit von rund 60 Millionen Unzen. Mit steigendem Silberpreis werden Silber Aktien auf neue Hochs katapultiert!

• MEGA-Treffer mit 10 kg pro Tonne Silber war nur der Anfang!

• 40.000 m Bohrprogramm liefert bereits massiven Newsflow!

• ACHTUNG: Jetzt noch Gratisaktien vom "Spin off' sichern!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schon im vergangenen Jahr wurde inklusive der ETPs schon ein Angebotsdefizit bei Silber von rund 251 Millionen Unzen verzeichnet. Auch die Zukunft verspricht eine weiter stark steigende Nachfrage die neben den erwarteten ETP (Exchange Traded Products)-Zuflüssen vor allem aus den Bereichen Medizin, Pharma, Automobil und Photovoltaik erwartet wird. Nicht unterschätzen sollte man auch die physische Nachfrage!

Fehlende Investitionen schlagen nun gnadenlos zu!

Die meisten primären Silberproduzenten konzentrierten sich in den vergangenen Jahren aufgrund einer anhaltenden Baisse bei den Silberpreisen vornehmlich auf die Reduzierung der Abbaupreise. Besonders gespart wurde bei der Exploration, was eben dazu führte, dass in den vergangenen Jahren keine größeren Vorkommen mehr entdeckt wurden.

Und auch Preisschwächen bei mehreren Basismetallen sorgten dafür, dass die Entwicklung von Minen, die Silber als Beiprodukt fördern, zunächst zurückgestellt wurde. Demzufolge rechnet das Silver Institute schon für dieses Jahr mit einem Angebotsdefizit von bis zu 126,7 Millionen Unzen Silber!!!

Gerade seine Hybrid-Funktion dürfte Silber in der Post-Corona-Zeit auf neue Kursniveaus treiben. Einerseits stehen die Chancen auf eine starke Nachfrageausweitung durch einen zu erwartenden Wirtschaftsaufschwung (und dabei vor allem aus neuen Hightech-Boombranchen) gut während auf der anderen Seite mit einer anhaltend hohe Nachfrage aus dem Investmentbereich zu rechnen ist, da viele Anleger ihre Ersparnisse vor zunehmender Geldentwertung schützen wollen und in Silber investieren werden.

Die besten Silber-Aktien mit Vervielfachungs-Potenzial!

Unser Top-Pick im Silbersektor verfügt über ein extrem hochgradiges Projekt, dass schon kurzfristig in Produktion gebracht werden kann! Unsere treuen Leser wissen vermutlich schon um welches Unternehmen es sich handelt, nämlich Vizsla Silver, das Unternehmen, das wir ihnen vor fast genau einem Jahr, genauer gesagt am 09.07.2020 noch unter dem Namen Vizsla Resources, erstmals zu 0,91 CAD (heute 2,55 CAD) vorgestellt haben!

Seit unserer Erstvorstellung konnten wir in unseren Updates immer wieder verdeutlichen, dass es der blanke Wahnsinn ist, was dieses Team hinter den TOP-Managern Craig Perry & Mike Konnert leistet! So auch jüngst wieder, weshalb wir aus aktuellem Anlass Ihnen wieder ein Update zum Unternehmen geben wollen! Denn auch die neusten Entwicklungsschritte haben das Potenzial für signifikanten Mehrwerte und Kurssteigerungen für alte & neue Aktionäre!

Quelle: Fotolia und JS Reserch UG

Vizsla Silver liefert weitere "napoleonische" Volltreffer

Ganz im Geiste des französischen Feldherren Napoleon triumphiert Vizsla Silver auf seinem gleichnamigen Silber-Gold-Projekt in Mexiko. Dort nämlich stieß Vizsla Silver (WKN: A2QN63) im Rahmen weiterer Bohrungen nun auf 898 g/t Silberäquivalent über 8,36 m durchschnittliche wahre Mächtigkeit. Als Zugabe legte NP-21-112 dann noch 197 g/t Silberäquivalent über 1,34 m wahre Mächtigkeit drauf. Weitere Gehalte reichen von 1.020 g/t Silberäquivalent über 2.885 g/t und 3.200 g/t Silberäquivalent bis hin zu 5.197 g/t Silberäquivalent!

Quelle: Vizsla Silver

Im Durchschnitt ergaben die insgesamt 14 veröffentlichten Bohrlöcher eine wahre Mächtigkeit von 7,44 Meter bei einen gewichteten Durchschnittsgehalt von 673 Gramm g/t Silberäquivalent.

Ganz sicher ein Grund zu feiern, genauso wenig aber auch kein Grund, sich auf diesen Erfolgen auszuruhen. Denn Vizslas "Napoleon', der sich auf dem unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt "Panuco' befindet, hat noch große Pläne.

Kontinuierliche Mineralisierung, die mehr verspricht!

Dass Napoleon zur Expansion neigte, wissen nicht nur diejenigen, die in Geschichte aufgepasst haben. In jedem Fall will es Vizsla dem vermeintlichen Namenspaten für sein vielversprechendes Projekt gleichtun und die Exploration und Entwicklung des Grundstücks entschlossen und systematisch weiter vorantreiben.

Lohnen könnte sich das auf jeden Fall, denn das kontinuierliche Mineralisierungsfeld von "Napoleon' erstreckt sich auf über 950 m und zeigt nach Westen, Süden und in die Tiefe hin eine nicht minder vielversprechende Offenheit.

Quelle: Vizsla Silver

Die Ergebnisse der Untersuchungen stimmen daher berechtigterweise optimistisch. So verlängerten die aktuellen Bohrungen am südlichen Ende der mineralisierten Zone die Ader um 100 m in südliche Richtung. Das Ergebnis dieser "Eroberung": beständig hohe Gehalte.

Der Mineralisierung auf den Kern gekommen!

Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla, geht den Ergebnissen auf den Grund und stößt dabei auf den "Nukleus' des Projekts:

"Im Süden viel Hochgradiges, so können wir die jüngsten Resultate kurz und knapp zusammenfassen. Denn an seinem südlichen Ende zeigt "Napoleon' eine bis dato durchgehend hochgradigere und breitere Mineralisierung als jeder andere bisher untersuchte Abschnitt in der mineralisierten Zone. Hinzu kommen geologische Informationen, die wir zusammengetragen haben und die eine eindeutige Sprache sprechen, nämlich, dass dieses Gebiet, das nach Süden und in der Tiefe offen bleibt, den wahren Kern der Mineralisierung darstellt."

Nun, so Konnert weiter, gehe es darum, diese große Mineralisierungszone mit aktiven Bohrungen zusätzlich zu erweitern. Die Mittel dazu habe das Unternehmen, das heute stärker als je zuvor aufgestellt sei, in jedem Fall, d.h. knapp 90 Millionen CAD Barmittel und 10 Bohrgeräte.

Mehr Ressourcen als genug also, um das wachsende Potenzial nicht nur von Napoleon, sondern auch dieses gesamten hochgradigen Silber-Gold-Bezirks sukzessive zutage zu fördern.

Mehr Ressourcen als genug also, um das wachsende Potenzial nicht nur von Napoleon, sondern auch dieses gesamten hochgradigen Silber-Gold-Bezirks sukzessive zutage zu fördern.

Investoren aufgepasst! Es gibt Gratis-Aktien!

Und gleich der nächste Hammer! Bestandsaktionäre von Vizsla Silver erhalten Gratisaktien des "Spin offs' Vizsla Copper!!!

Wie das Unternehmen in einer weiteren Mitteilung bekannt gab, wurde auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung am 15. Juni 2021 auch der Sonderbeschluss gefasst, die Kupferexplorationsgebiete "Blueberry' im Porphyrgürtel von Babine und die Option auf den Erwerb einer 60 %-Beteiligung am Kupfergrundstück "Carruthers Pass' 200 Kilometer nördlich von "Smithers', beide beheimatet in British Columbia, auszugliedern. Dies wurde nun auch durch den Supreme Court genehmigt.

Hauptprofiteure des "Spin out' von Vizsla Copper werden die Aktionäre von Vizsla Silver sein, die für je drei Stammaktien von Vizsla Silver eine Vizsla-Copper-Aktie gratis erhalten! Dabei wird das Arrangement nicht zu einer Änderung der Eigentumsverhältnisse eines Aktionärs an Vizsla Silver führen.

Die Mehrheit der Aktionäre wird ihre "Spin out'-Aktien ohne weitere Maßnahmen erhalten. Um die neue Firma mit Kapital auszustatten ist eine Privatplatzierung im Volumen von bis zu 3.500.000 CAD geplant!

Vizsla Silver Highlights!

Rund 90 Mio. Cash!

Absolut hochgradiges Projekt!

Beste Lage, neben First Majestics hoch profitablen "San Dimas'-Mine!

Minen-Infrastruktur und Mühle bereits auf der Liegenschaft!

Massiver Newsflow erwartet!

Zehn Bohrgeräte am Bohren!

TOP-Management-Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz!

Noch niedrige Marktkapitalisierung!

Hervorragende Aktienstruktur mit 85 % festen Händen!

Fazit: Mexikos Vorzeige-Junior-Explorer tritt weiter mächtig aufs Gaspedal! Zur Freude der Aktionäre!

Für die Vizsla-Aktionäre bahnt sich gerade eine Riesenchance an! Denn das schuldenfreie Unternehmen, das erst Anfang Juni eine 69 Mio. CAD Finanzierungsrunde abschloss, und nun fast auf 90 Mio. Cash sitzt, ist definitiv bestens finanziert, um weiteren Aktionärswert frei zu setzen.

Die Bohrgeräte laufen auf maximaler Kraft und bereits fünf weitere Laborergebnisse sollen zeitnah eintreffen! Das wird wieder extrem spannend! Als zusätzlichen "Gewinnbooster' erhalten die Aktionäre Gratisaktien durch Vizslas Abspaltung der Kupfer-Liegenschaften!

Auch wenn man sich die MEGA-starke Aktionärsbasis anschaut, scheint ein Erfolg garantiert zu sein! Denn vermögende Investoren halten einen Anteil von rund 48 % am Unternehmen, und Management und Direktoren rund 26 %! Der Rohstoff-Investor-Milliardär Eric Sprott sicherte sich rund 12 % am Unternehmen!

Dieser starke Vertrauensbeweis bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass für uns nur 14 % bis 15 % der ausgegebenen Aktien handelbar sind, was den Titel sehr markteng macht. Aber genau das macht die Aktie auf der anderen Seite "anfällig" für extreme Kurssteigerungen, bei guten Nachrichten!

Aufgrund der mittlerweile zehn Bohrgeräte, die allesamt im Einsatz sind, um das 40.000 m Bohrprogramm abzuarbeiten, rechnen wir ab jetzt wieder mit einem deutlich höheren Nachrichtenfluss, aus dem Bereich Bohrergebnisse! Dabei kann jeder weitere Volltreffer in Form von hochgradigen Funden, Verlängerungen der bekannten Aderzonen bis hin zu ganz neuen Ader-Entdeckungen, eine Neubewertung bei Vizsla Silver (WKN: A2QN63 / TSX-V: VZLA) auslösen.

Quelle: Vizsla Silver

Bewertungstechnisch hat der angehende Produzent, der übrigens schon Ende des kommenden Jahres mit der Produktion beginnen könnte, noch viel Luft nach oben! Mit rund 330 Mio. Börsenwert und der hohen Wahrscheinlichkeit auf weitere signifikante Ressourcenerweiterungen und der schon baldigen Produktion sollte das Unternehmen zukünftig noch öfters neu bewertet werden müssen.



Das heißt, in dem von uns, aber auch vielen anderen Analysten erwarteten Silber-Bullenmarkt, wird Vizsla Silver (WKN: A2QN63 / TSX-V: VZLA) ein MEGA-Profiteur werden. Denn einem Management, dass es schafft, in nur rund drei Jahren eine Firma aufzubauen die im Besitz einer absoluten Ausnahme-Silberentdeckung zu machen, die sogar schon im vierten Jahr nach seiner Entstehung in Produktion gehen kann (die nötige Infrastruktur inklusive Mühle ist bereits vorhanden), dem trauen wir noch sehr viel MEHR zu!

Vor allem, wenn wir sehen, dass Craig Parry laut dem Internetportal Canadian Insider um den 20.06.2021 herum privat weitere 460.000 Vizsla-Aktien zum Preis von 2,50 CAD pro Aktie gekauft hat. Liebe Leserinnen und Leser, bei einem solch gewaltigen Insiderkauf muss unserer Meinung nach was Großes im Busch sein. Denn wir glauben nicht, dass Herr Parry seine bisher makellose Erfolgsbilanz durch eine Fehlentscheidung unterbrechen will. Und wer kennt schon sein Unternehmen besser als der Chef?!

Schlagen Sie also zwei Fliegen mit einer Klappe und profitieren gleich doppelt! Kaufen Sie Vizsla Silver Aktien und erhalten damit Vizsla Copper-Aktien vermutlich schon in Kürze gratis dazu.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

