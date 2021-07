Aktien: Plug Power - heiße Aktie kehrt wieder

Anzeige / Werbung Die Wasserstoffwirtschaft kann helfen, die Welt von kohlenstoffbasierten fossilen Brennstoffen wie Öl und Kohle zu entwöhnen. Die Aktie von Plug Power ist ein Titel, mit dem auf diesen Wandel gesetzt werden kann. Plug Power stellt Brennstoffzellen her, die mit Wasserstoffgas betrieben werden können. Wasserstoff erzeugt kein Kohlendioxid, das für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird, wenn er verbrannt oder in einer Brennstoffzelle zur Stromerzeugung verwendet wird. Der Kernmarkt von Plug Power sind Gabelstapler, aber das Unternehmen strebt eine Expansion in andere Bereiche an, wie z.B. den Schwerlastverkehr, wo seine Brennstoffzellen eingesetzt werden können. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energien wie etwa Solarenergie stammt, entsteht entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette praktisch kein Kohlendioxid. Wasserstoff kann daher bei der Dekarbonisierung der Welt eine große Rolle spielen und Plug Power kann dabei mitwirken. Operativ kommt das Unternehmen wegen hoher Investitionen nicht so schnell in die Gewinnzone. Im Jahr 2021 wird für Plug ein negatives Ebitda (operativer Gewinn) - Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen - und im Jahr 2022 ein Ebitda von etwa 85 Mio. Dollar prognostiziert. Plug Power-Aktie startet Aufwärtstrend Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit rund 45 Dollar etwas oberhalb des aktuellen Kurses von rund 35 Dollar. Im Jahresverlauf notiert die Plug Power-Aktie unverändert, schaffte aber im Vorjahr ein Plus von fast 1.000 Prozent. Immerhin startet nun seit Anfang Mai ein Aufwärtstrend, der von einem steigenden MACD (Momentum) gestützt wird. Der nächste Widerstand liegt bei 37,50 Euro. Enthaltene Werte: ES0143416115,DE000A0D6554,US8261975010,US72919P2020,DE000ENER6Y0

