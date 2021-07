Am Devisenmarkt liegt der Fokus verstärkt auf Konjunkturdaten aus den USA, die im restlichen Verlauf der Woche auf dem Programm stehen.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar weiter gefallen und rutschte auf den tiefsten Stand seit fast drei Monaten. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Verluste der Gemeinschaftswährung aber in Grenzen. Am Morgen wird der Euro bei 1,1839 US-Dollar gehandelt. Das ist der tiefste Kurs seit Anfang April. Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Stärke.

