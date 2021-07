Der DAX-Monatsstart erfolgt nun wieder an der 15.600er-Marke. Nachdem es gestern starke Abgaben gab, stabilisiert sich der Index am Morgen und kann freudig in den Juli blicken. Das Regenwetter zeigt sich nun auch an der Börse. Die Region um 15.600 im DAX wird damit wieder zum Ankerpunkt im Chartbild. DAX-Ausbruch vereitelt Nach der Auflösung des DAX-Dreiecks fehlte am Dienstag im Hoch nur 50 Punkte ...

