DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Hongkong ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Übergabe an China.

FREITAG: Der Anleihehandel in den USA endet vor dem langen Wochenende zum Unabhängigkeitstag nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen.

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,3 (Mai: 52,0) Punkte und damit auf ein Dreimonatstief. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juni auf 50,9 (Vormonat: 51) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 390.000 zuvor: 411.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,6 1. Veröff.: 62,6 zuvor: 62,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 61,0 Punkte zuvor: 61,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Dow Jones-Indikation 34.588,00 +0,07% S&P-500-Indikation 4.306,00 +0,06% Nasdaq-100-Indikation 14.569,50 +0,01% Nikkei-225 28.683,39 -0,38% Hang-Seng-Index FEIERTAG Kospi 3.281,51 -0,46% Shanghai-Composite 3.603,23 +0,33% S&P/ASX 200 7.272,50 -0,55%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Anfängliche leichte Gewinne konnten nicht verteidigt werden. Vor allem die Sorgen um eine weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus belastet zunehmend die Stimmung, heißt es. In immer mehr Ländern werden neue Beschränkungen verhängt. Allerdings komme es nach der jüngsten Aufwärtstendenz zu Beginn des neuen Halbjahres auch zu Gewinnmitnahmen. Der Schanghai-Composite dreht nach anfänglichen Verlusten ins Plus - trotz schwacher Konjunkturdaten. So ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni auf ein Dreimonatstief gefallen. Auch der offizielle Einkaufsmanagerindex am Vortag hatte einen leichten Rückgang verzeichnet. Für den Nikkei-225 geht es nach unten. Hier verzeichnen die Technologiewerten Abgaben. Teilnehmer verweisen aber auch auf den starken ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA am Vortag. Dieser gilt als Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Eine deutliche Erholung am Arbeitsmarkt könnte wieder die Sorgen um einen früher als gedachten geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank verstärken, heißt es. Der aktuelle Tankan-Bericht der Bank of Japan (BoJ) stützt die Ansicht, dass ein schwacher Start ins Jahr bald einer starken Erholung weichen wird, so Tom Learmouth, Ökonom bei Capital Economics.

US-NACHBÖRSE

Trotz überzeugender Quartalszahlen ist es im nachbörslichen US-Aktienhandel zur Wochenmitte für Micron Technology nach unten gegangen. Die Aktie verlor 2,3 Prozent und gab damit die Gewinne aus dem regulären Handel wieder ab. Texas Instruments stiegen dagegen um 0,3 Prozent. Das Unternehmen übernimmt von Micron Technology für 900 Millionen Dollar eine Chip-Fabrik in Utah. Damit erhöht Texas Instruments in der aktuell globalen Chip-Knappheit seine Kapazitäten. Die Boeing-Aktie gewann 0,4 Prozent auf 240,43 Dollar. Der US-Flugzeughersteller hat mit Brian West einen neuen Finanzvorstand berufen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.503,76 +0,6% 211,47 +12,7% S&P-500 4.297,52 +0,1% 5,72 +14,4% Nasdaq-Comp. 14.503,95 -0,2% -24,38 +12,5% Nasdaq-100 14.554,80 -0,1% -17,95 +12,9% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 0,80 Mrd Gewinner 1.930 1.498 Verlierer 1.425 1.779 Unverändert 150 196

Kaum verändert - Trotz eines starken Anstiegs der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft bewegten sich die Indizes nur wenig. Nach der Rekordjagd sprachen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen. Zudem sank der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni überraschend deutlich. Mit angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der dem Ölpreis nach oben folgte. Unter den Einzelwerten gingen General Mills 1,5 Prozent fester um, nachdem der Lebensmittelhersteller besser als gedacht ausgefallene Quartalszahlen vermeldet hatte. Bed Bath & Beyond (+11,3%) verringerte seinen QUartalsverlust deutlich und hob die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr an. Ford büßten 1 Prozent ein. Der Chipmangel zwingt den Autohersteller, einige Werke vorübergehend zu schließen. Die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global debütierten mit 16,65 Dollar rund 19 Prozent über dem Ausgabepreis von 14 Dollar. Zur Schlussglocke lag der Kurs nur noch bei 14,14 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 -1,2 0,25 12,6 5 Jahre 0,88 -1,3 0,89 52,1 7 Jahre 1,23 -0,8 1,24 57,9 10 Jahre 1,46 -0,7 1,47 54,6 30 Jahre 2,06 -2,2 2,09 41,6

Am Anleihemarkt gaben die Renditen trotz der robusten ADP-Zahlen leicht nach, nachdem sie zuletzt bereits trotz der Spekulationen über eine möglicherweise drohende straffere Geldpolitik kaum Anzeichen gemacht hatten, nachhaltig nach oben zu laufen. Anwiti Bahuguna, Portfoliomanagerin bei Threadneedle, sieht in der Entwicklung am Anleihemarkt nachlassendes Vertrauen der Anleger in die Erholung der Wirtschaft. Seit die Fed erste Zinserhöhungen schon 2023 ins Spiel gebracht habe, hätten die Anleger Titel mit kürzeren Laufzeiten verkauft und dafür länger laufende Papiere gekauft. Das lege nahe, dass der Markt davon ausgehe, dass der Wachstumszyklus früher als bislang erwartet enden werde, fügte sie hinzu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 % YTD EUR/USD 1,1843 -0,1% 1,1859 1,1901 -3,0% EUR/JPY 131,60 -0,1% 131,74 131,50 +4,4% EUR/GBP 0,8572 -0,0% 0,8574 0,8607 -4,0% GBP/USD 1,3815 -0,1% 1,3831 1,3826 +1,0% USD/JPY 111,13 +0,0% 111,09 110,49 +7,6% USD/KRW 1132,52 +0,2% 1130,66 1127,84 +4,3% USD/CNY 6,4666 +0,1% 6,4572 6,4549 -0,9% USD/CNH 6,4711 +0,1% 6,4659 6,4596 -0,5% USD/HKD 7,7650 -0,0% 7,7653 7,7655 +0,2% AUD/USD 0,7484 -0,2% 0,7500 0,7518 -2,8% NZD/USD 0,6983 -0,1% 0,6992 0,6995 -2,8% Bitcoin BTC/USD 34.401,51 -1,1% 34.799,01 34.990,25 +18,4%

Der Dollar zeigte sich nach den starken ADP-Daten fester, der Dollar-Index lag 0,3 Prozent im Plus, der Euro notierte klar unter 1,19 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,58 73,47 +0,1% 0,11 +52,1% Brent/ICE 74,69 74,62 +0,1% 0,07 +46,1%

Die Ölpreise tendierten fester, nachdem die staatliche Energy Information Administration eine überraschend deutliche Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Die US-Ölsorte WTI verteuerte sich um rund 1 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.776,52 1.770,05 +0,4% +6,47 -6,4% Silber (Spot) 26,24 26,13 +0,4% +0,11 -0,6% Platin (Spot) 1.077,10 1.075,90 +0,1% +1,20 +0,6% Kupfer-Future 4,28 4,30 -0,4% -0,02 +21,3%

Der Goldpreis legte trotz des etwas festeren Dollars leicht zu. Hier stützten die gesunkenen Anleiherenditen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, hat sich in einem Interview dafür ausgesprochen, vor Ende dieses Jahres mit einer Rücknahme der Anleihekäufe durch die US-Notenbank (Tapering) zu beginnen. Kaplan ist bereits seit Ende April ein Befürworter des sogenannten Tapering, hatte es bislang aber stets vermieden, sich zu einem möglichen Zeitplan zu äußern.

JAPAN - KONJUNKTUR

Die Stimmung unter Japans großen produzierenden Unternehmen ist im zweiten Quartal auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen. Der Hauptindex lag bei plus 14, verglichen mit plus 5 im März, wie aus der vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht.

SÜDKOREA - KONJUNKTUR

Die südkoreanische Regierung plant ein weiteres Konjunkturprogramm für dieses Jahr. Mit dem Programm, das ein Volumen von 33 Billionen Won oder umgerechnet rund 25 Milliarden Euro haben soll, will die Regierung eigenen Angaben zufolge kleinere Unternehmen und Haushalte mit geringem Einkommen unterstützen. Aktuell gebe es Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung von der Pandemie.

BOEING

hat den langjährigen General-Electric-Manager Brian West zum nächsten Finanzvorstand berufen.

FORD

Der Mangel an Halbleitern zwingt den Autobauer, mehrere Fabriken in den USA im Juli zeitweise zu schließen und die Produktion in anderen Fabriken zu drosseln.

MICRON TECHNOLOGY

Die starke Nachfrage nach Halbleitern hat Micron Technology im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Die Erlöse stiegen um ein Drittel, während sich der Gewinn verdoppelte. Für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2020/21 rechnet der US-Konzern mit weiteren Zuwächsen.

TIKTOK

Das Online-Netzwerk hat im ersten Quartal die Konten von sieben Millionen Minderjährigen gesperrt. Zudem seien von Januar bis Ende März fast 62 Millionen Videos wegen Verstößen gegen die internen Richtlinien gelöscht worden, teilte Tiktok mit. Unter anderem seien die Verbreitung von Hass, Nacktheit und Belästigungen geahndet worden

