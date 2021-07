Ein zweistelliges Minus muss am Donnerstag die Nordex-Aktie hinnehmen. Grund ist eine Kapitalerhöhung des Konzerns zu einem Bezugspreis deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. DER AKTIONÄR nennt die Details und schätzt die Lage beim Turbinenbauer ein.Nordex gibt 42,67 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 13,70 Euro je Aktie aus. Brutto will der Konzern so 584,6 Millionen Euro einnehmen. Geplant ist die Kapitalerhöhung als Kombination von Bar- und Sachkapitalerhöhung, wobei die Sacheinlagekomponente ...

