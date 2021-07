Beim Pharmakonzern sollen weltweit bis zu 400 Stellen auf der Kippe stehen - Standorte Basel und San Francisco wären besonders betroffen.Basel - Der Pharmakonzern Roche setzt in seiner Entwicklungssparte den Rotstift an. Wie der «Blick» am Donnerstag berichtete, soll die Belegschaft in der Entwicklungsabteilung bis zum Ende des Jahres um 5 bis 7 Prozent reduziert werden. Das Blatt beruft sich dabei auf Aussagen vom Roche-Entwicklungschef Levi Garraway in einer Videobotschaft, die der «Blick» online verfügbar machte.

