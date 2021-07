Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach den deutlichen Vortagesverlusten befestigt in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine knappe Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,43 Prozent. Zur Wochenmitte hatte der ATX noch klare 1,4 Prozent an Wert eingebüßt. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten eine Erholungsbewegung ...

