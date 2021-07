Evotec SE hat den Standort in Verona von GlaxoSmithKline SpA (GSK) akquiriert und damit "bedeutende Kapazitäten für weiteres langfristiges Wachstum geschaffen", wie das Unternehmen mitteilt. Die Mitarbeitenden des Standorts stimmten bei einer Versammlung zudem über einen neuen Namen für ihren Campus ab. In Erinnerung an die italienische Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini wird der Standort in Verona künftig "Campus Levi-Montalcini" heißen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

