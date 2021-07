Zwar erwartet Europas größter Zuckererzeuger wegen des Wetters im Mai und Juni eine gute Rübenernte in Europa. Doch: Wegen der Debatte um weniger Zucker in Lebensmitteln geht der Vorstand von einem schwächerem Zuwachs des Zuckerkonsums aus. Früher ging man von 2 % aus, heute sieht man eher 1,5 % als realistisch an. Daher schwächelt die Aktie...



