Mit Spannung wurde die große Offshore-Wind-Auktion in New Jersey erwartet. Nun ist klar, dass die Projekte mit einem Volumen von mehr als 2,6 Gigawatt von Orsted sowie einem Konsortium von Royal Dutch Shell und EDF Renewables umgesetzt werden. Gerade für Orsted ist dies ein wichtiges Zeichen.Shell und EDF Renewables bauen das Projekt Atlantic Shores mit einem Volumen von 1,51 Gigawatt. Sie setzen dabei auf 13,6-Megawatt-Turbinen von Vestas. Das Projekt soll in zwei Phasen gebaut und 2027 beziehungsweise ...

