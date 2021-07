"Die klassische Computertomographie misst Proben mit Röntgenstrahlung. Die neue Technologie des STRIPP-Sensors misst diese Proben mit ultrakurzen Pulsen im Terahertz-Bereich, also zwischen Mikrowellen und Infrarotstrahlung", erklärt die 24-Jährige. Welche Vorteile bietet diese neuartige Messtechnologie für den Kunststoffverarbeiter Pöppelmann und wo kann sie am besten eingesetzt werden? - Diese Frage hat Zerhusen in ihrer Bachelorarbeit untersucht, betreut von Prof. Dr. Norbert Vennemann und Manfred Bremer, Diplomingenieur beim Familienunternehmen mit Sitz in Lohne. "Besonders interessant an dem Thema war und ist bis heute, dass es sich um eine Neuentwicklung handelt", so die ausgezeichnete Absolventin.

Forschung beim Kunststoffverarbeiter

Auch nach dem Bachelorabschluss ist sie sowohl der Hochschule Osnabrück als auch dem Unternehmen in ihrem Heimatort treu geblieben. Sie nahm das Masterstudium der "Angewandten Werkstoffwissenschaften" auf und arbeitet zugleich in Teilzeit im Labor bei Pöpplemann. Aktuell schreibt ...

