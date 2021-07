Nach dem Rekordanstieg im April konnten die Schweizer Detailhändler auch im Mai 2021 mehr verkaufen.Neuenburg - Nach dem Rekordanstieg im April konnten die Schweizer Detailhändler auch im Mai 2021 mehr verkaufen. Allerdings ist das Plus bei weitem nicht mehr so gross wie im April, als die Verkäufe um über ein Drittel nach oben geschossen waren. Insgesamt legten die Detailhandelsumsätze in der Schweiz im Mai im Vergleich zum Vorjahr kalenderbereinigt um 2,3 Prozent zu, wie das Bundesamt für...

