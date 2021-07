Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Gegensatz zum PSPP verfügt das PEPP mit Blick auf die Ankaufkriterien über höhere Freiheitsgrade, welche sich unter anderem in einer höheren Abweichung vom Kapitalschlüssel der EZB zeigen können, so Dr. Norman Rudschuck und Henning Walten von der NORD/LB.Der Umgang mit genau jenen Abweichungen, welche die Analysten für ihren EZB-Tracker sowohl für das PSPP also auch für das PEPP berechnet hätten, seien nun einmal mehr Gegenstand der Diskussion von EZB-Offiziellen gewesen. So habe sich Fabio Panetta, seines Zeichens Mitglied des EZB-Direktoriums, positiv über die unter dem PEPP genutzte Flexibilität insbesondere mit Blick auf die Einhaltung der Kapitalschlüssel geäußert und sich dafür stark gemacht, dass nach einem Ende des PEPP (frühestens Ende März 2022) das PSPP mit einer solchen Flexibilität ausgestattet werden sollte, da sich die zwischenzeitliche Abweichung vom EZB-Kapitalschlüssel als sinnvolles Instrument erwiesen hätte. ...

