Augsburg (www.anleihencheck.de) - Was sich schon vor dem Ende des Lockdowns abzeichnete, ist auch eingetreten, so Rainer Weyrauch, Mitglied des Managementgremiums für die Vermögensverwaltungen und Leiter der Niederlassung Köln der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.Das aufgestaute Geld wolle raus, und zwar fast überall gleichzeitig: Reisen, Gastronomie, Kultur, Infrastrukturmaßnahmen, Investitionen, Autoneukäufe, privater Konsum in den Städten und vieles mehr. Auf den Konten liege Erspartes, das in den vergangenen Monaten gar nicht habe ausgegeben werden können. Das würden die Menschen nun nachholen. Und obendrauf würden noch gigantische Konjunkturpakete kommen. Alle wollten alles auf einmal. Dadurch würden zwangsläufig die Preise steigen. ...

