Interview: Nach vier Jahren hat Milk the Sun seinen kostenlosen Investitionsleitfaden gänzlich überarbeitet. Geschäftsführer Christian Schäfer erklärt, warum es sich auch für Privatinvestoren lohnt, über eine gewerbliche Photovoltaik-Anlage nachzudenken.pv magazine: Sie haben ihren Investitionsleitfaden für gewerbliche Photovoltaik-Projekte nach vier Jahren erneuert. Hat sich in der Zwischenzeit soviel geändert? Christian Schäfer: Eigentlich könnte man bei der Schnelllebigkeit des Photovoltaik-Marktes ja fast jährlich Updates veröffentlichen, nun aber nach vier Jahres ist es wirklich an der Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...