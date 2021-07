Fitch Solutions hat sich in einer umfangreichen Studie mit den Folgen der "grünen Revolution" für die globale Kupfernachfrage auseinandergesetzt. Demnach wird der Anteil von Erneuerbaren Energien und der Batterieindustrie in den kommenden Jahren zum dominanten Wachstumsfaktor.

"Grüne Revolution" beschleunigt den Wandel

Der "Bulli" von Volkswagen wird elektrisch, Mercedes-Benz stellt den "e-Actros" vor und Volvo bastelt an Batterien, die eine Reichweite von 1000 Kilometern uermöglichen und schneller aufgeladen werden können. Das sind nur ein paar Schlagzeilen der Fachpresse in den vergangenen Tagen. Die "grüne Revolution" befindet sich auf vollen Touren und beschleunigt den Wandel nicht nur in der Autoindustrie. Auch die Nachfrageseite ändert sich dadurch rasant. Denn ein batteriebetriebenes Fahrzeug benötigt drei- bis viermal so viel Kupfer wie eines mit einem Verbrennungsmotor. Hinzu kommt die stark steigende Nachfrage aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, wo China und die USA inzwischen zumindest politisch im Gleichschritt marschieren, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und selbst gesetzte Klimaziele zu erreichen.

Starke Veränderungen der Kupfernachfrage

Das Researchhaus Fitch Solutions hat sich nun in einer umfangreichen Studie mit den Veränderungen für die globale Kupfernachfrage auseinandergesetzt. Aktuell kommt diese aus den drei großen Bereichen Bau, Industrie und Infrastruktur. Doch das wird nicht so bleiben. Die Analysten von Fitch glauben, dass bis 2030 der Nachfrageanteil aus Erneuerbaren Energien und Elektroautos auf jeweils rund 7,9 Prozent steigen wird. Somit wird künftig fast jede sechste Tonne Kupfer aus diesen Sektoren nachgefragt werden. Heute entspricht der Nachfrageanteil nach "grünem Kupfer" lediglich 5,7 Prozent. ...

