Während sich der Einkaufsmanagerindex im Juni in der Industrie auf hohem Niveau eingependelt hat, hat er sich im Dienstleistungssektor klar verbessert.Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft bleibt gut und die Zeichen stehen weiterhin auf Erholung. Während sich der Einkaufsmanagerindex im Juni in der Industrie auf hohem Niveau eingependelt hat, hat er sich im Dienstleistungssektor klar verbessert. In der Industrie ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) vom Höchststand im Vormonat Mai leicht zurückgekommen. Im Juni lag der Wert...

