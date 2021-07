Bonn (ots) - Die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch: Die Inzidenzen in Deutschland sind zwar niedrig, doch die Sorge ist groß. Während in Deutschland strengere Regeln für Reiserückkehrer diskutiert werden, hadern andere Länder bereits mit steigenden Corona-Zahlen. Insbesondere Israel, mit einer hohen Impfquote, hat Schutzmaßnahmen wieder eingeführt. Und auch in Portugal grassiert die Delta-Variante bereits und sorgte dafür, dass viele Touristen das Land verlassen haben.Welche Gefahr geht von der Delta-Variante aus? Wie kann Deutschland die gleichen Fehler wie im Sommer 2020 vermeiden? Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte man im Urlaub beachten?Anke Plättner diskutiert mit:Prof. Timo Ulrichs, Virologe Akkon-Hochschule BerlinMichael Bewerunge, ZDF-Korrespondent IsraelRena Lehmann, Neue Osnabrücker ZeitungMiguel Szymanski, Journalist und PublizistPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4957074