- BARCLAYS RAISES BERKELEY GROUP TARGET TO 4460 (3990) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1825 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ASCENTIAL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 485 (240) PENCE - BERENBERG RAISES DRAPER ESPRIT PRICE TARGET TO 1000 (920) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES NCC GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 335 (190) PENCE - CITIGROUP RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2800 (2610) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2710 (2610) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 500 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES LEGAL & GENERAL TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 370 (170) PENCE - CS RAISES STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 457 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8000 (8200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6150 (5400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2100 (2350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SOUTH32 TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 170 (140) PENCE - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 165 (197) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2160 (2050) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES B&M PRICE TARGET TO 560 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1500 (1370) PENCE - 'NEUTRAL'



