Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und Teladoc Health (WKN: A14VPK) sind eigentlich zwei Top-Aktien, die klar dem Segment der Wachstumsaktien zugeordnet werden können. Sowohl die fundamentale Bewertung als auch die Märkte, in denen die Namen aktiv sind, deuten auf eine Menge Potenzial hin. In den vergangenen Monaten und Quartalen lief es bei diesen Top-Aktien eher semi-rund. Zumindest mit Blick auf den Aktienkurs, teilweise aber auch operativ. Riskieren wir heute daher einen Blick darauf, warum Beyond Meat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...