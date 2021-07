Eine Gruppe aus zehn Startup-Unternehmern um Promi-Investor Frank Thelen hat 500.000 Euro an die FDP gespendet. Das Geld soll dem Wahlkampf der FDP helfen und letztlich eine rot-rot-grüne Regierung verhindern. An Deutlichkeit lässt es der bekannte deutsche Investor Frank Thelen wie üblich nicht mangeln. Eine künftige Bundesregierung brauche eine klare Wirtschaftskompetenz. Die sei erforderlich, damit Deutschland seine Wirtschaftskraft und seine "Verhandlungsposition in globalen Debatten" behalte. Thelen und Co setzen sich für Koalition aus CDU und FDP ein Von einer rot-rot-grünen Regierung hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...