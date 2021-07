Auf der Shopify-Unite-Konferenz hat die Plattform eine Vielzahl an neuen Funktionen und Updates sowie umfassende Investitionen für Entwickler angekündigt. Insbesondere bei Storefronts und beim Checkout hat sich einiges getan. Shopify hat sich in den letzten Jahren zum Marktführer insbesondere bei Cloud-basierten E-Commerce-Plattformen entwickelt. Welchen Marktposition Shopify inzwischen hat, zeigen ein paar Zahlen: Im Jahr 2020 haben mehr als 450 Millionen Menschen weltweit über Shopify eingekauft, und über die E-Commerce-Plattform wurden fast 120 Milliarden US-Dollar an Umsatz abgewickelt. Anlässlich der jährlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...