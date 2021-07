Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) hat ehrgeizige Ziele: Wie der Konzern mitteilte, soll der Umsatz in den kommenden drei bis fünf Jahren durchschnittlich um fünf bis sieben Prozent wachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Bisher habe man vier bis fünf Prozent prognostiziert. Der Gewinn solle dabei überproportional zulegen. Siemens habe sich ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie "im hohen einstelligen Prozentbereich" vorgenommen. Abschreibungen auf Kaufpreise für Übernahmen seien dabei ausgeklammert. Von den neuen Zielen sollten auch die Aktionäre profitieren. ...

