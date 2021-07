Opatija (ots) - Erholung und Spaß für die ganze Familie in den Liburnia Hotels & VillasBereit für den lang ersehnten Urlaub am Meer? Nach diesem Jahr hat sich jeder eine Auszeit am Strand verdient! In Opatija, Kroatien, warten Traumstrände, kristallklares Meer und mediterranes Essen nur darauf wieder für den perfekten Urlaub zu sorgen.Families FirstDie Liburnia Hotels Excelsior, I\u010dici und Marina sorgen für einen unvergesslichen Urlaub für die ganze Familie. Erholung mit Kindern ist in diesen Hotels kein Fremdwort. Während sich die Eltern vollends am Strand oder im Wellnessbereich vom stressigen Alltag erholen, erleben die Kids die Zeit ihres Lebens bei den spannenden Aktivitäten der Animation vor Ort. Die ganz Kleinen sind im Hotel I\u010dici bestens aufgehoben, wo alle unter 3-Jährigen im Baby Club willkommen sind und perfekt betreut werden. Der Mini- und Teens-Club in allen drei Hotels bietet ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Kinder im Alter zwischen 4 und 17 Jahren.Action und Erholung am MeerAuch die Erwachsenen kommen in Punkto Spaß und Erholung nicht zu kurz. Body Workouts, Wasser Gymnastik, Teamsportarten wie Fußball und Nordic Walking halten auch im Urlaub fit. Zusätzlich wird im Hotel I\u010dici und Excelsior die Trendsportart Pilates angeboten. Danach darf ein Sprung ins kalte Nass gewagt und bei der frischen Meeresbrise entspannt werden. Ob im Infinity-Pool oder im Meer - für Abkühlung ist gesorgt. Die warmen Sommerabende können gemütlich bei Live-Musik und erfrischenden Cocktails auf der Terrasse ausgeklungen werden.Einige Liburnia Hotels & Villas bieten in der Hauptsaison 2021 attraktive Angebote für den wohlverdienten Sommerurlaub. Also nichts wie rein ins Auto und den lang ersehnten Sommerurlaub am Meer genießen!Sommerangebot - 15 % auf die gesamte BuchungLiburnia Hotels & Villas bietet einen Rabatt von 15 % für alle Leserinnen und Leser auf den Aufenthalt in den Liburnia Hotels & Villas bis zum 28. Dezember 2021. Der Rabatt kann auf der Website www.liburnia.hr und im Reservierungscenter telefonisch unter Angabe des Promo-Codes LIBURNIA15* eingelöst werden.*Der Code ist nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.Details zu den Sonderangeboten entnehmen Sie bitte der beigefügten Übersicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.liburnia.hr.Hier geht es zu den Angeboten Jetzt buchen (https://www.liburnia.hr/de/angebote/summer-holiday)Pressekontakt:APACE MediaLisa Liegllisa.liegl@apacemedia.com+43 1 505 1000-101Original-Content von: Liburnia Hotels & Villas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156915/4957226