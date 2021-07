Potsdam (ots) - Michael Wegner ist neuer Vorsitzender des Vorstandes der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG. Er folgte in dieser Funktion auf Werner Schäfer (62), der sich am 30. Juni in den Ruhestand verabschiedete."Ich freue mich über diese besondere Anerkennung und die mit der Position verbundene Verantwortung", erklärt Michael Wegner. In enger Kooperation mit seinem Kollegen Winfried Ebert und dem künftigen Vorstandsmitglied Jens Riemer möchte er sich dafür einsetzen, die Innovationskraft der LBS Ost zu stärken, und so ihre Position als Marktführer weiter ausbauen.Der 42-jährige Michael Wegner gehört seit dem 1. Juli 2020 dem Vorstand der LBS Ost an. Von 2014 bis 2018 verantwortete der diplomierte Sparkassenbetriebswirt dort als Bereichsleiter die Abteilungen Bausparen, Finanzieren und Vertriebsmanagement. Die dazwischenliegenden zwei Jahre war er als Sprecher der Geschäftsleitung für die LBS Landesbausparkasse Saar in Saarbrücken tätig.Die Rückkehr war für ihn ein weiterer Karriereschritt und Heimkehr gleichermaßen. "Ich habe mich in Potsdam immer sehr zu Hause gefühlt. Deshalb bin ich froh, die Entwicklung der LBS Ost jetzt als Vorstandsvorsitzender von hier aus mitzugestalten", sagt der zweifache Familienvater.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156e-Mail: thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/4957283