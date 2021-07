München (ots) - Kompetente Verstärkung auf Management-LevelDie Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic (www.valantic.com) begrüßt Karsten Ötschmann, der ab 1. Juli als Geschäftsführer und Partner zu valantic stößt. Ötschmann blickt auf eine mehr als 25-jährige Karriere in verschiedenen Führungspositionen bei namhaften Beratungsunternehmen zurück. Bei valantic wird er unter anderem die Geschäftsentwicklung im Bereich der technologiebedingten, digitalen Transformation mit vorantreiben und das Beratungsportfolio und Branding von valantic am Beratermarkt weiter erhöhen.Karsten Ötschmann wird ab 1. Juli die Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaft valantic divisionsübergreifend als Geschäftsführer und Partner verstärken. Ötschmann ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreich als Unternehmensberater in führenden Management-Positionen tätig, mit langjährigen Stationen bei Hidden Champions wie J&M Management Consulting, Lodestone/Infosys Consulting und zuletzt als Partner und Technology Consulting Leader bei PricewaterhouseCoopers (PwC).Karsten Ötschmann hat in seinen vorangegangenen Stationen die jeweiligen Unternehmen bzw. Beratungsorganisationen auf einen starken Wachstumskurs geführt. Neben seinen ausgeprägten und team-orientierten Leadership-Skills bringt er ein umfangreiches Klienten-Netzwerk sowie langjährige Erfahrungen als "Trusted Advisor" in globalen Transformationsprojekten in die valantic Gruppe ein.Leidenschaftlicher Entrepreneur mit Fokus auf Wachstum und ErfolgÖtschmann hat große Transformations- und Migrationsprojekte gestaltet und mit erfahrenen Kunden- und Beraterteams federführend zum Erfolg geführt. "Während meiner gesamten Beraterkarriere waren innovative Technologien führender Softwareunternehmen das 'Vehikel', um Business-Transformationsprogramme auf Kundenseite erfolgreich umzusetzen. In verschiedenen Branchen wie der diskreten Fertigung, Pharmazie, Chemie, Konsumgüter und Automotive konnte ich mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen und Großkonzerne bei deren strategischen Projekten begleiten. Immer stand dabei die prozessuale und technologische Erneuerung und das damit verbundene Erzielen von messbaren und nachhaltigen Geschäftsverbesserungen im Mittelpunkt der jeweiligen Initiativen", betont Ötschmann.Das Geheimnis seines Erfolges: Für Werte persönlich einstehen, Verantwortung übernehmen und vorangehen, gemeinsam Erfolge feiern und als Team dabei auch zusammen Spaß haben! "Der vertrauensvolle, partnerschaftliche und aufrichtige Umgang mit Kunden und Kolleg*innen und das gemeinsame Erreichen der gesteckten, ambitionierten Ziele ist für mich die Basis für langfristige Zusammenarbeit. Dafür stehe ich!""Ich habe mit großem Interesse das rasante organische und anorganische Wachstum der valantic in den letzten Jahren verfolgt, mich begeistert die Führungskultur und das enorme Talent innerhalb der valantic. Ich sehe das riesige Potential und bin gekommen, um die nächsten Kapitel der valantic Erfolgsstory maßgeblich mitzugestalten", so Ötschmann weiter.Dr. Holger von Daniels, CEO und Gründer von valantic, ergänzt: "valantic möchte zum angesehensten Digital-Beratungsunternehmen in Europa werden. Wir haben also sehr ambitionierte Ziele. Dafür brauchen wir die besten Köpfe im Markt: echte Unternehmer-Persönlichkeiten, die außergewöhnliche Leistungen für unsere Kunden bringen und zugleich das Herz am rechten Fleck haben. Karsten und ich kennen uns bereits seit vielen Jahren und wir haben unsere gegenseitigen Entwicklungen immer mit großem Interesse verfolgt. Er passt von seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung hervorragend in unser Management-Team und wir werden jetzt gemeinsam die valantic Erfolgsgeschichte weiterschreiben".valantic GmbHvalantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesellschaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 800 Kunden vertrauen bereits auf valantic - davon 19 von 30 DAX-Konzernen und ebenso viele der führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 700 spezialisierten Solutions-Beratern und Entwicklern und einem Umsatz von über 100 Mio. Euro ist valantic im DACH-Raum an 14 Standorten vertreten. valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur aus Competence Centern und Expertenteams - immer genau auf die Digitalisierungsbedarfe von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Financial Services, Customer Engagement & Commerce, Business und Predictive Analytics, SAP-/ERP-Beratung, Enterprise Software sowie Logistik und Supply Chain Management.