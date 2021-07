DJ Walgreens schreibt im 3Q Gewinn und setzt mehr um als erwartet

Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Apotheken- und Drogeriekette Walgreens hat im in ihrem dritten Geschäftsquartal 2020/21 schwarze Zahlen geschrieben und den Umsatz stärker gesteigert als erwartet. Dazu trugen sowohl von den Apotheken durchgeführten Impfungen gegen Covid-19 sowie eine Verbesserung der Apotheken- und Einzelhandelsumsätze bei. Die Prognose für den bereinigten Gewinn im Gesamtjahr hob das Unternehmen mit Sitz in Deerfield, Illinois, an.

In den drei Monaten per Ende Mai erzielte die Walgreens Boots Alliance Inc. einen Gewinn von 1,38 Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 1,95 Dollar im Vorjahreszeitraum. Der dem Unternehmen zurechenbare Nettogewinn lag bei 1,2 Milliarden Dollar, gegenüber einem Verlust von 1,71 Milliarden Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20. Auf bereinigter Basis verdiente Walgreens ebenfalls 1,38 Dollar je Aktie. Die von Factset befragten Analysten hatten nur mit einem bereinigten Gewinn von 1,16 Dollar je Aktie gerechnet.

Der Umsatz kletterte von 30,36 Milliarden auf 34,03 Milliarden Dollar und übertraf damit ebenfalls die Analystenprognose von 33,49 Milliarden.

In den USA stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dabei legte der vergleichbaren Apothekenumsatz um 8,4 Prozent und der Einzelhandelsumsatz um 1,7 Prozent zu. Impfungen trugen 6 Prozentpunkte zu einem Gesamtanstieg von 9,8 Prozent bei den eingelösten Rezepten bei, wie das Unternehmen mitteilte.

Der internationale Umsatz stieg in absoluten Zahlen um mehr als 75 Prozent, was zum Teil auf ein neues Großhandels-Joint-Venture in Deutschland zurückzuführen ist. Ohne diese Maßnahme wuchsen die internationalen Umsätze auf Basis konstanter Wechselkurse um 12 Prozent, was auf die Erholung von der Covid-19-Pandemie in Großbritannien zurückzuführen ist.

Walgreens hat nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 25 Millionen Covid-19-Impfungen verabreicht.

Für das Gesamtjahr 2020/21 per Ende August rechnet Walgreens nun mit einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf Basis konstanter Wechselkurse. Vor drei Monaten hatte das Unternehmen ein bereinigtes Wachstum des Ergebnisses je Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Bereich prognostiziert.

