Bad Wimpfen (ots) - Wer schon immer den Golfsport für sich entdecken wollte, aber auf teure Accessoires verzichtet hat, kann sich ab dem 5. Juli bei Lidl ausstatten. Dafür ist Lidl eine Partnerschaft mit der ehemaligen Internationalen Deutschen Amateurmeisterin Sarina Schmidt eingegangen, die mittlerweile in das Profilager gewechselt ist. Die 22-jährige Teilnehmerin der Ladies European Tour zeigt, dass Golf für jeden geeignet ist. Sie hat die Outfits der Lidl-Eigenmarke "Crivit" mitentwickelt. Von professioneller Kleidung über Bälle, Tees und Handschuhe geht das Angebot bis hin zu Laserentfernungsmessgeräten und fürs Green geeigneten Schuhen. Die Golfausrüstung gibt es in allen deutschen Lidl-Filialen sowie im Lidl-Onlineshop.



Nach Handball und weiteren Sportarten bezieht Lidl mit der Förderung von Sarina Schmidt nun auch Golf in sein Sport-Engagement ein.



