Bis zuletzt verlangte Apple Geld für die Vintage-Versionen Lion und Mountain Lion. Ob die kostenlosen Systeme jetzt noch jemand will, erscheint fraglich - außer in einem Fall. Wer bis vor Kurzem die verstaubten macOS-Versionen 10.7 Lion und 10.8 Mountain Lion haben wollte, musste die Download-Codes für 22 Euro das Stück kaufen. Damit ist nun Schluss: Apple bietet die Codes zwar immer noch zum Verkauf an, hat auf einer Supportseite jedoch kostenlose Versionen bereitgestellt: Download macOS X 10.7 - Download macOS 10.8. Das Problem mit Vintage-Varianten Apple hat macOS ...

