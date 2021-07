Der Swico ICT Index, der die Konjunkturentwicklungen vierteljährlich antizipiert, ist zum zweiten Mal in Folge deutlich positiv.Zürich - Sehr gute Nachrichten aus der Digitalisierungsbranche der Schweiz: Der Swico ICT Index, der die Konjunkturentwicklungen vierteljährlich antizipiert, ist zum zweiten Mal in Folge deutlich positiv. Mit einer Ausnahme erwarten die ICT-Teilbranchen in den nächsten drei Monaten ein Wachstum. Der aktuelle Swico ICT Index für das dritte Quartal 2021 kommt auf 120.2 Punkten zu liegen.

