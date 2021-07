Seit dem 1. Juli 2021 gilt das "EU Covid Digital Certificate" in der Europäischen Union. Das Zertifikat soll Reisende von Beschränkungen wie einer Quarantänepflicht befreien. Probleme gibt es dennoch. Seit Donnerstag ist eine Regelung in Kraft, die von ihrer Intention her das unproblematische Reisen innerhalb der Europäischen Union erleichtern soll. Das "EU Covid Digital Certificate" - in der Konzeptionsphase gern als "Grüner Pass" bezeichnet - soll die 3G-Strategie in einen Beleg überführen. Digitalzertifikat erlaubt Echtheitsprüfung per QR-Scan Entsprechend kann das neue Digitalzertifikat ...

