Trotz katastrophaler finaler Daten zur Wirksamkeit erwartet CureVac nach wie vor die Zulassung des Impfstoffs in Europa. "Die Population der 18- bis 60-Jährigen ist besonders begünstigt", so CEO Franz-Werner Haas. Der Markt sieht das anders, die Aktie stürzt am Donnerstag ab. Eine gute Kaufchance, meint Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu.Dass der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam ist als Biontech/Pfizer und Moderna, wertete Haas "erstmal nicht" als Niederlage. "Es geht darum, die Weltbevölkerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...