Mit einem Aufwand von 20 bis 30 Mrd. $ ist Starlink die nächste technische Herausforderung mit dem Projekt Satelliten-Internet, also schnelles Internet rund um die Welt - ein Mittelding zwischen 5G und Glasfaser.



42.000 Satelliten gehören dazu. Wer baut sie? Eine halbe Million User sollen es schon in diesem Jahr sein. Darin liegen die nächsten Wetten in New York. Die Aufträge dafür fallen mit ziemlicher Gewissheit auf die großen Militärkonzerne als Zulieferer oder Ausrüster. Namen werden nicht genannt. Aber General Electric, Lockheed, Northrop Grumman und Raytheon Technologies gehören mit Sicherheit dazu. Sie garantieren die Qualität. Auch ein deutscher Satelliten-Spezialist wird siech einreihen: OHB. Die Bremer waren die Lieferanten der Satelliten für das europäische Verkehrsleitsystem Galileo. Wir berichteten darüber in anderem Zusammenhang. Jetzt wird es spektakulär:



Starlink wird der nächste Börsenhit von Elon Musk nach Tesla. Das wird zweifellos eine erneute Herausforderung für alle Investoren mit Fantasie und Blick in die Zukunft. Tesla startete in ähnlicher Form vor gut acht Jahren und der ähnlichen Ansage: Im Moment wird Starlink von der Konkurrenz als große Gefahr und unrealistisches Projekt beschrieben. Das war im Falle Tesla nicht anders, wie man den (Internet-) Kommentaren aus dieser Zeit unschwer entnehmen kann. Umweltpolitisch bleibt es zweifellos fragwürdig.



