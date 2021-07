Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um rund 4,2.000 Kontrakte, wenn man die vorläufigen Werte der CME Group berücksichtigt. Auf der anderen Seite setzte das Volumen die erratische Aktivität fort und fiel um rund 66,1.000 Kontrakte. Gold versucht, 1.800$ zurückzuerobern Der Goldpreis erholte ...

