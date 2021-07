DJ Deutsche Wohnen rät den Aktionären zur Annahme der Vonovia-Offerte

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen AG empfehlen den Aktionären nun in einer begründeten Stellungnahme, das Angebot von Vonovia anzunehmen. Die Offerte sei fair und angemessen und biete den Deutsche-Wohnen-Aktionären die Chance zu einer "sicheren, zeitnahen und fairen Wertrealisierung", teilte Deutsche Wohnen am Donnerstagnachmittag mit. Die Schaffung des größten Immobilienkonzerns Europas bietet "die Möglichkeit, Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt noch konsequenter zu begegnen."

Vorstand und Aufsichtsrat von Deutsche Wohnen hätten unabhängig voneinander die Bedingungen des Angebots geprüft und bewertet und dabei auch sogenannte Fairness Opinions von fünf Finanzberatern eingeholt.

Beide Unternehmen hatten am 24. Mai ihren Zusammenschluss angekündigt, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen SE wurde am 23. Juni veröffentlicht, es läuft bis zum 21. Juli Mitternacht. Vonovia bietet den Deutsche-Wohnen-Aktionären 52,00 Euro je Aktie. Nach dem Zusammenschluss würde ein Immobilienriese mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 48 Milliarden Euro, knapp 550.000 Wohnungen und einem Immobilienportfoliowert von fast 90 Milliarden Euro entstehen. Beide Unternehmen zusammen wollen Kosten in Höhe von 105 Millionen Euro pro Jahr einsparen, in vollem Umfang ab Ende 2024.

July 01, 2021

