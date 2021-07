Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Knorr-Bremse. Man erwäge die Übernahme einer Mehrheit am Automobilzulieferer HELLA, war am Dienstag zu hören, inzwischen haben sich Analysten mit ihren Einschätzungen geäußert. Bei den Verkäufen steht das Papier von CureVac auf dem ersten Platz. Die endgültigen Daten zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs liegen vor und sie sind sehr enttäuschend. Anleger reagieren entsetzt.