Der S&P500 konnte am Vortag im Tageshoch die Marke von 4.302 Punkten erreichen und drehte in der Folge erneut nach unten ab. Der index ging bei 4.297 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich am heutigen Mittwoch bei 4.302 Punkten höher. Solange der S&P 500 über dem 10er-EMA notiert ist zunächst mit einer weiteren Seitwärtsbewegung um 4.300 Punkte zu rechnen. Im Fokus steht weiterhin der langfristige Aufwärtstrendkanal ...

