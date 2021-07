Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Equa bank von AnaCap Financial Partners (AnaCap) erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Erwerb der Equa bank ist Teil der RBI-Strategie, ihre Präsenz in ausgewählten Märkten zu erweitern. CEO Johann Strobl: "Die Equa bank passt mit ihren gut 488.000 Kunden, vor allem aus dem Privat- und KMU-Bereich, gut zu unserer tschechischen Einheit. Neben der Stärkung unserer Präsenz auf dem tschechischen Markt sehen wir gute Möglichkeiten, unser digitales Angebot zu verbessern". Die Konsolidierung der Equa bank in die Bilanz der RBI erfolgt mit dem 3. Quartal 2021 und wird die harte Kernkapitalquote der RBI um circa 30 Basispunkte verringern (basierend auf der Quote zum 31. März 2021). Die ...

