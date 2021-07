Der Reigen der Börsengänge setzt sich weiter fort. Die jüngsten Börsendebütanten hatten im Vorfeld Emissionspreise am unteren Ende der Preisspanne gewählt, um ihr Blatt nicht zu überreizen. Der Fahrrad-Onlinehändler Bike24, der sich am vergangenen Freitag auf das Börsenparkett wagte, schlägt sich bisher mit einem Kursplus von 40 % sehr gut. Der Tastaturhersteller Cherry ist seit seinem Handelsstart am Dienstag allerdings nicht von der Stelle gekommen und notiert auf dem Niveau des Ausgabepreises von 32 €. Die nächsten Kandidaten stehen schon in den Startlöchern. Einer davon der Optiker Mister Spex, der am Freitag in Frankfurt aufs Parkett will. Wir stellen den IPO-Kandidaten auf den Prüfstand.

