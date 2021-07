Mainz (ots) - Der TOMMI wird 20 Jahre und auch im Jubiläumsjahr unterstützt das ZDF den Deutschen Kindersoftwarepreis: Auf den Kinderseiten der ZDFmediathek werden junge Spieletester als Jurymitglied gesucht. Kinder und Jugendliche können sich bewerben, um die besten Spiele-Apps, Computer- und Konsolenspiele in einer von bundesweit rund 20 teilnehmenden Bibliotheken auszuzeichnen. Erstmals nehmen auch drei Schweizer Bibliotheken teil. Teilnahmeschluss ist Montag, 9. August 2021, die Preisverleihung wird am Sonntag, 24. Oktober 2021, 20.00 Uhr, live bei KiKA in der Sendung "Team Timster" übertragen.Mädchen und Jungen zwischen sechs und 14 Jahren sowie Schulklassen können die Spiele für den Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI testen. Der TOMMI soll den kritischen Umgang mit Computer- und Konsolenspielen und Apps vermitteln und die Medienkompetenz von Kindern fördern. Bisher lag die Altersgrenze für Spiele bei USK 6, in diesem Jahr werden auch Spiele mit USK 12 ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal wird der neue Sonderpreis "Kindergarten und Vorschule" verliehen, der die medienpädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten unterstützen soll.Seit 2002 zeichnet der TOMMI jährlich besonders hochwertige PC- und Konsolenspiele sowie Spiele-Apps und elektronisches Spielzeug aus. Der Deutsche Kindersoftwarepreis steht 2021 unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin Christine Lambrecht. Herausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind neben dem ZDF die Auerbach Stiftung, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, die Frankfurter Buchmesse, Google, jugendschutz.net, KiKA, mobilsicher.de und Partner & Söhne.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tommi"ZDFtivi" in der ZDFmediathek: http://zdftivi.deBewerbung als Spieletester oder -testerin beim Kindersoftwarepreis TOMMI: https://kurz.zdf.de/tNZjBN/https://www.kindersoftwarepreis.de/http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4957734