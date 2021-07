Mladá Boleslav (ots) - › Ingenieure des ŠKODA Werksteams kooperieren mit ŠKODA Österreich, Kreisel Electric und Baumschlager Rallye & Racing bei innovativem Projekt› Vollelektrisch angetriebenes Konzeptfahrzeug ŠKODA RE-X1 Kreisel auf Basis des ŠKODA FABIA Rally2 evo, dem weltweit erfolgreichsten Fahrzeug seiner Kategorie› ŠKODA Motorsport entwickelt und fertigt das spezielle Chassis für das Lithium-Ionen-Batteriepaket und den Elektroantrieb mit 260 kW Leistung und 600 Nm Drehmoment› Nach erfolgreicher Homologation durch den österreichischen Motorsportverband AMF (ÖAMTC) ist das Fahrzeug bereit für den regulären Einsatz in der Österreichischen Rallye-Meisterschaft› Michal Hrabánek, Leiter ŠKODA Motorsport, sagt: "Das Konzept ŠKODA RE-X1 Kreisel ist eine spanne nde Kombination aus traditioneller und zukunftsweisender Technik"ŠKODA Motorsport, ŠKODA Österreich, Kreisel Electric, ein Spezialunternehmen für Batterietechnologie, und Baumschlager Rallye & Racing als operativer Partner entwickeln gemeinsam das vollelektrisch angetriebene Rallye-Auto ŠKODA RE-X1 Kreisel. Das Konzeptfahrzeug basiert auf dem Chassis eines ŠKODA FABIA Rally2 evo und wird von einem 860-Volt-Elektromotor mit 260 kW Spitzenleistung angetrieben. Die Homologation durch den österreichischen Motorsportverband AMF (ÖAMTC) ermöglicht eine Teilnahme an Wettbewerben. Das Debüt in der Österreichischen Rallye-Meisterschaft ist für Juli dieses Jahres geplant.Als Kreisel Electric, Lieferant der einheitlich vorgeschriebenen Hybridtechnologie für die neue Generation der World Rally Cars für die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022 (WRC), nach Partnern für die Entwicklung eines vollelektrischen Rallye-Autos suchte, zögerte ŠKODA Motorsport nicht. Aufbauend auf der Erfahrung und Kompetenz mit dem weltweit erfolgreichsten Auto der Rally2-Kategorie, adaptierte die Motorsportabteilung des Herstellers aus Mladá Boleslav das Chassis eines ŠKODA FABIA Rally2 evo an den Elektro-Antriebsstrang von Kreisel. Das so entstandene Konzeptfahrzeug ŠKODA RE-X1 Kreisel vereint das umfassende Know-how des Herstellers von hochklassigen Rallye-Fahrzeugen mit der innovativen Batterietechnologie von Kreisel.Mit mehr als 400 verkauften Exemplaren sowie zahlreichen Siegen und Titelgewinnen weltweit ist die Rallye-Version des ŠKODA FABIA das kommerziell und sportlich erfolgreichste Auto seiner Kategorie. "Das Konzeptfahrzeug ŠKODA RE-X1 Kreisel ist eine spannende Kombination aus traditioneller und zukunftsweisender Technologie. Wir haben unsere ganze Erfahrung eingebracht, basierend auf der Entwicklung von bereits drei Generationen von Rallye-Versionen des ŠKODA FABIA", kommentiert Michal Hrabánek, Leiter ŠKODA Motorsport. "Das Konzeptfahrzeug bietet alle Setup-Möglichkeiten der neuesten Generation des ŠKODA FABIA Rally2 evo, aber mit einem vollelektrischen Antriebsstrang. Ich bin fest davon überzeugt, dass Rallye-Fans diese Kombination sehr interessant finden werden."Der von Kreisel Electric entwickelte Elektromotor liefert eine Spitzenleistung von 260 kW und ein maximales Drehmoment von 600 Newtonmetern im Vergleich zu 214 kW und 425 Nm des 1,6-Liter-Turbobenziners im ŠKODA FABIA Rally2 evo. Bis auf den speziellen Antriebsstrang basiert das Konzeptfahrzeug auf dem bewährten, in einigen Bereichen modifizierten Rallye-Auto ŠKODA FABIA Rally2 evo. So musste das Fahrwerk adaptiert werden und es waren Veränderungen am Fahrzeugboden notwendig, um das Batteriepaket zu implementieren. Die Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterie von Kreisel hat eine Kapazität von 52,5 kWh und liefert eine elektrische Spannung von 860 Volt. Für eine optimale Leistung ist der Batterieblock so tief wie möglich im Chassis montiert und wird von Shell E-Fluids flüssigkeitsgekühlt. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ŠKODA Motorsport", sagt Geschäftsführer Philipp Kreisel. "Wir te ilen nicht nur die Vision für eine nachhaltige Zukunft des Motorsports. Wir verfolgen auch die gleiche Strategie, Technologien und technische Lösungen aus dem Rennsport auf Straßenfahrzeuge zu übertragen." Kreisel Electric aus Rainbach/Österreich hat zudem die spezifische Ladestation CHIMERO entwickelt, die mit einem Ladestrom von 200 kW arbeitet und bei Rallyes zum Einsatz kommt.Das erste von ŠKODA Motorsport gebaute Chassis für das Konzeptfahrzeug ist eine Asphaltversion. Doch Baumschlager Rallye & Racing, der Projektpartner für das Testprogramm und zukünftige Wettbewerbsaktivitäten, hat die Entwicklung des ŠKODA RE-X1 Kreisel auch bereits auf Schotterstrecken ausgeweitet. Der erste Einsatz bei einem Lauf zur Österreichischen Rallye-Meisterschaft ist für Juli dieses Jahres geplant. "Als langjähriger Partner von ŠKODA Motorsport im österreichischen Rallye-Sport freuen wir uns, Teil dieses innovativen Projekts zu sein", bestätigt Max Egger, Geschäftsführer von ŠKODA Österreich. "Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, den Rallye-Sport in eine neue Ära zu führen. Nach dem sehr erfolgreichen Marktstart des vollelektrischen Straßenautos ŠKODA ENYAQ iV ist dies der perfekte nächste Schritt auf unserem Weg zur Elektromobilit ät."Um für Einsätze bei offiziellen Wettbewerben zugelassen zu sein, musste der ŠKODA RE-X1 Kreisel formell homologiert werden. ŠKODA Motorsport hat Kreisel Electric in diesem Prozess unterstützt. ŠKODA Motorsport wird auch bei der Weiterentwicklung durch seinen langjährigen Kunden Baumschlager Rallye & Racing mit weiterem Know-how und technischer Beratung zur Seite stehen. Die Kooperation mit ŠKODA Österreich ist zudem Teil der umfangreichen Unterstützung der Marke für nationale Märkte.Ein Video (https://vimeo.com/569743136) zeigt das vollelektrisch angetriebene Konzeptfahrzeug ŠKODA RE-X1 Kreisel.