Tagesausblick für 02.07.: DAX leicht erholt. Öl legt deutlich zu!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Heute standen die Ampeln wieder mehrheitlich auf grün. Zwar konnten die gestrigen Verluste nicht ganz wettgemacht werden. Gute Wirtschaftszahlen sorgten jedoch wieder für bessere Stimmung. So meldeten Frühindikatoren wie der PMI für die Industrie in der Eurozone einen Rekordanstieg. Die Industriestimmung in China lag erneut oberhalb der 50 Punktemarke und signalisiert damit weiterhin Wachstum. Dies reichte aus, um den DAX um rund 0,5 Prozent auf 15.600 Punkte und den EuroStoxx50 auf 4.080 Punkte steigen zu lassen.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Renditen langjähriger Staatspapiere stagnierten im Bereich des gestrigen Schlussstands. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Der Goldpreis schloss erneut unter 1.800 US-Dollar. Von Lethargie konnte am Ölmarkt heute keine Rede sein. Öl zog heute deutlich an. Im Vorfeld der Gespräche zwischen der von Saudi Arabien dominierten OPEC und Kooperationspartnern wie Russland über die Fördermenge ab August wird damit gerechnet, dass die OPEC+ Staaten die Ölfördermenge möglicherweise nur moderat ausweiten würden.

Unternehmen im Fokus

CureVac zeigte auch bei der finalen Analyse des geplanten Impfstoffs schwache Ergebnisse. Die Aktie gab daraufhin rund zehn Prozent nach. CTS Eventim sowie Stahlwerte wie Salzgitter und ThyssenKrupp profitierten von positiven Analystenkommentaren. K+S stieg über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Hoch im Kurs standen zudem Chemieunternehmen wie Covestro, Lanxess und Wacker Chemie. Nordex besorgt sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld. Die Aktie sackte daraufhin zweistellig ab.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Stoxx 600 Europe Oil & Gas Index sowie der Hydrogen Select Index.

Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) meldet morgen Zahlen zum Auftragseingang. Damit rücken Titel wie GEA Group und Krones sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index in den Fokus. Ford Motors meldet morgen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. BMW startet die Produktion des BMW iX und Mister Spex kommt an die Börse.

Wichtige Termine

USA - Handelsbilanz, Mai

USA - Arbeitsmarktbericht, Juni

USA - Auftragseingang Industrie, Mai

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.670/15.690/15.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.470/15.520/15.575 Punkte

Der DAX eröffnete heute mit einem Gap nach oben. Im Laufe des Vormittags wurde der Gap zwar zunächst wieder geschlossen. Am Nachmittag übernahmen jedoch erneut die Bullen das Ruder. Im Bereich von 15.600 Punkten ging den Bullen allerdings die Puste aus. Dennoch gelang damit der Ausbruch über die 61,8%-Retracementlinie. Somit besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.670/15.690 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.470 und 15.520 Punkten eine Unterstützungszone. Taucht der DAX unter diese Zone könnte die Stimmung schnell in Richtung der Bären kippen.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2021- 01.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.07.2014- 01.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TDE 5,31 10.600 16.200 16.09.2021 DAX Index HR5TDZ 6,80 11.000 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.07.2021; 17:40 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

