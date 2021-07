Knapp acht Terawattstunden Solarstrom haben die in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen allein im Juni produziert. Der alte Rekordwert stammt aus dem Juni 2019. Im Juni war die Photovoltaik mit 20,6 Prozent die wichtigste Erzeugungsquelle in Deutschland - hauchdünn vor den Braunkohlekraftwerken.Nach dem eher grauen und tristen Monaten April und Mai hat die Sonne im Juni wirklich ihr Bestes gegeben. Dies hat sich auch in der Erzeugung der in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen niedergeschlagen. Sie produzierten 7,99 Terawattstunden Solarstrom, wie Energy Charts vom Fraunhofer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...