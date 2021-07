DJ GM steigert US-Absatz im zweiten Quartal um 40 Prozent

DETRPOIT (Dow Jones)--Der US-Autobauer General Motors (GM) hat im zweiten Quartal 688.236 Fahrzeuge in den USA verkauft, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Konzern verzeichnete eine starke Kundennachfrage, die Lagerbestände waren aufgrund der weltweiten Chip-Knappheit jedoch niedrig. GM beendete das Quartal mit 211.974 Fahrzeugen auf Lager, gegenüber 334.628 am Ende des ersten Quartals.

Die Flottenverkäufe, die vor einem Jahr durch die pandemiebedingten Schließungen stark beeinträchtigt wurden, stiegen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent, wie GM weiter mitteilte. Der Anteil der Flottenverkäufe am Gesamtumsatz lag bei etwa 14 Prozent und damit unter dem Flottenmix des Unternehmens vor der Pandemie von etwa 20 Prozent, was auf Lieferengpässe aufgrund der Halbleiterknappheit zurückzuführen ist. Der Anteil des Vermietungsgeschäfts am Gesamtumsatz von GM betrug 4 Prozent.

Der Konzern teilte weiter mit, dass die Produktion von HD-Pickups ab Mitte Juli um etwa 1.000 Fahrzeuge pro Monat erhöht wird, um die Effizienz der Fertigungsstraße zu steigern. Die Produktion von Full-Size-Pickups kehrt Ende 2021 in die Oshawa-Montage in Kanada zurück.

