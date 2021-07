DJ Aktien Schweiz etwas fester - Zurückhaltung vor US-Jobdaten

ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester ist der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Im Verlauf überwand der SMI zwar die 12.000er Marke, konnte sie aber nicht verteidigen. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 11.977 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 26,03 (zuvor: 32,89) Millionen Aktien.

Als Grund für die Zurückhaltung nannten Marktteilnehmer den für Freitag angekündigten offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Erwartungen sind hoch, nachdem der private Dienstleister ADP am Mittwoch einen unerwartet starken Beschäftigungsaufbau gemeldet hatte und auch die Zahl der wöchentlichen Erstanträge am Donnerstag besser ausfiel als erwartet. Allerdings weckt die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus Zweifel an der Nachhaltigkeit der Wirtschaftserholung.

Nichtsdestotrotz gehörten Aktien der Reisebranche europaweit zu den führenden Kursgewinnern. Denn mit Wirkung vom Donnerstag haben viele Urlaubsländer ihre Corona-Restriktionen gelockert. Die Aktie des Duty-Free-Shop-Betreibers Dufry verbesserte sich um 4,3 Prozent. Für Flughafen Zürich ging es um 1,0 Prozent nach oben. Gesucht waren auch die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS (jeweils +0,8%). Die Schwergewicht Nestle, Novartis und Roche verzeichneten Kursgewinne zwischen 0,1 und 0,5 Prozent.

Daneben gab es Nachrichten zu Einzelwerten. Richemont sanken um 0,1 Prozent. Das Unternehmen kauft Delvaux, einen belgischen Hersteller von hochpreisigen Lederwaren. Analysten waren jedoch geteilter Meinung über den Zukauf. Während Bryan Garnier den Vorstoß in das Segment Lederwaren lobte, kritisierte Bernstein die Übernahme als nicht ausreichend, um dem Soft-Luxury-Geschäft eine kritische Größe zu verleihen. Swatch (+0,7%) profitierten von positiven Analystenkommentaren, unter anderem von Credit Suisse.

Partners Group (+0,5% auf 1.409 Franken) gab die Übernahme eines Anteils an Apex Logistics bekannt. Außerdem hatte die Credit Suisse das Kursziel für Partners Group auf 1.450 von 1.260 Franken angehoben und die Einstufung Outperform bekräftigt. Clariant (+2,5%) vermeldete derweil die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit der indischen India Glycols. Dieses soll Ethylenoxid-Derivate aus erneuerbaren Quellen herstellen.

